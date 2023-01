المصراتي: أزمة الكهرباء تتجدد بسبب سوء الإدارة والفساد المالي

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، أن أكثر من نصف إنتاج ليبيا من الغاز يذهب إلى الاستهلاك المحلي لتغطية الشبكة العامة للكهرباء، فضلًا عن حصول الشركة على المحروقات بسعر مدعوم، ومع ذلك أزمة الكهرباء تتجدد.

المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أنه مع حجم الأموال المرصودة سنويا تتجدد الأزمة، بسبب سوء إدارة المرفق العام والفساد المالي وهي معلومات ذكرت خلال تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

