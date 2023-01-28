ستيفاني وليامـز : من السهـل توقـع الأسـوأ في ليبـيا خـلال عـام ٢٠٢٣

المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في مقال مطول نشرته مؤسسة بروكينغز الأمريكية يوم الجمعة:

من السهل توقع الأسوأ في ليبيا خلال عام ٢٠٢٣.

الانقسامات السياسية والمجتمعية مستمرة، و #حقوق_الإنسان تنتهك بشكل صارخ، والأسلحة وفيرة، والتدخل الأجنبي السلبي مستمر، والقائمة تطول.

إمكانية العودة إلى نوع الحرب واسعة النطاق غير مستبعدة.

هناك تحدٍ للأجيال يجب أن يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي تميز ليبيا عن غيرها من سياقات ما بعد الصراع:

1) ليبيا دولة ريعية يتلقى فيها غالبية السكان من جميع أطراف النزاع رواتب من الدولة.

2) الجماعات المسلحة المختلطة هي مؤسسات متكاملة رأسياً وقد اخترقت السلطات الرسمية بشكل كامل.

3) تتطلب عملية #نزع_السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المستدامة وإصلاح قطاع الأمن الإنصاف والمساءلة ونهج لا مركزي.

4) يجب تجنب الإدماج المباشر للجهات المسلحة في العملية السياسية.

5) يجب أن تكون العقوبات على مستوى Magnitsky مطروحة على الطاولة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون السرقة الصارخة لممتلكات الشعب الليبي.