ستيفاني وليامـز : من السهـل توقـع الأسـوأ في ليبـيا خـلال عـام ٢٠٢٣

المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في مقال مطول نشرته مؤسسة بروكينغز الأمريكية يوم الجمعة:
- من السهل توقع الأسوأ في ليبيا خلال عام ٢٠٢٣.
- الانقسامات السياسية والمجتمعية مستمرة، و #حقوق_الإنسان تنتهك بشكل صارخ، والأسلحة وفيرة، والتدخل الأجنبي السلبي مستمر، والقائمة تطول.
- إمكانية العودة إلى نوع الحرب واسعة النطاق غير مستبعدة.
- هناك تحدٍ للأجيال يجب أن يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي تميز ليبيا عن غيرها من سياقات ما بعد الصراع:
1) ليبيا دولة ريعية يتلقى فيها غالبية السكان من جميع أطراف النزاع رواتب من الدولة.
2) الجماعات المسلحة المختلطة هي مؤسسات متكاملة رأسياً وقد اخترقت السلطات الرسمية بشكل كامل.
3) تتطلب عملية #نزع_السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المستدامة وإصلاح قطاع الأمن الإنصاف والمساءلة ونهج لا مركزي.
4) يجب تجنب الإدماج المباشر للجهات المسلحة في العملية السياسية.
5) يجب أن تكون العقوبات على مستوى Magnitsky مطروحة على الطاولة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون السرقة الصارخة لممتلكات الشعب الليبي.
- يجب أن تستمر جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن.
- التحدي الأكبر منذ الإطاحة بالقذافي هو عدم قدرة الحكومات الليبية المتعاقبة على ممارسة احتكار استخدام القوة.
- في صيف 2018 كان عدد عناصر الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، من نحو 30 ألفًا حسب الإحصائيات بعد الإطاحة بالقذافي.
- انتزعت الجماعات المسلحة المختلطة في جميع أنحاء البلاد سلطات الدولة في الاعتقال والاحتجاز والمراقبة والسلطات المتعلقة بالمخابرات، بجانب قيامهم بتهريب الأشخاص والوقود و #المخدرات والأسلحة.
- ليبيا لديها اقتصادًا ريعيًا مع وجود قطاع خاص منعدم تقريبًا.
- ليبيا بلد مليء بالمؤسسات التي يعمل بها عدد كبير من الموظفين.
- في عام 2020، كان لمكتب رئيس الوزراء وحده أكثر من 900 الموظفين.
- أكثر من 80٪ من السكان في سن العمل في ليبيا يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة.
- ينبغي ، قدر الإمكان ، نقل برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن من المركز إلى المجتمعات المحلية.
- ستعرف المجتمعات أفضل من السلطات المركزية كيفية إعادة دمج عناصر الجماعات المسلحة في بيئتها، والتخلي عن السلاح من أجل وظائف أكثر سلمية.
- يجب توخي الحذر قبل المضي في الاقتراح الذي تقدمت به بعض الجهات، في غرب ليبيا ، لإنشاء “حرس وطني” منفصل لاستيعاب عناصر الجماعات المسلحة.
- ليبيا لا تحتاج إلى حرس وطني بقدر ما تحتاج إلى حرس حدود أكفاء وقوة حماية بنية تحتية مهمة للغاية مدربة تدريباً جيداً وأقل عدوانية.
- فد يتطور الحرس الوطني ، بميزانية وترسانة منفصلة، إلى منافس للقوات المسلحة. هذه وصفة لمزيد من الصراع ، وليس أقل..
- يجب محاسبة أي شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال عملية محاسبة منفصلة تشكل جزءًا لا يتجزأ من حزمة المصالحة الوطنية الشاملة.
- إشراك عناصر الجماعات المسلحة في العملية السياسية يتطلب مداولات وحذر.
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