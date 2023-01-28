الارصاد: اجواء شتوية باردة وأمطار رعدية مصحـوبة بالتبــروري الاثنيـن والثلاثـاء بهــذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 28/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى شتوية باردة على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير فإن درجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها تتراوح مابين (10-17)مْ, وتكون منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية تقترب من الصفر المئوي ،بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل على الكفرة الى (29)مْ.

واشار التقرير إلى أن السحب تتكاثر من حين لأخر من مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة ، ومن المتوقع ان تكون الفرصة جيدة يوم الإثنين والثلاثاء على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية ،قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري ) مع رياح نشطة.

والله اعلــــــــــــــــم.