وزارة الصحة توجه المستشفيات بإعداد تقارير حول أوضاع مصانع الأكسجين

طالب وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، مديري المستشفيات العامة والمركزية والقروية والتعليمية والمراكز الطبية، بإعداد تقرير مفصّل وبشكل عاجل عن الوضع الحالي لمصانع وشبكات وخزّانات الأكسجين، وتاريخ توريدها، وسعتها، وإحالة التقرير إلى إدارة المشروعات بوزارة الصحة، خلال أسبوع من تاريخ نشر التعميم.

وبين وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بشأن إعداد تقارير فنيّة مفصّلة عن حالة إمدادات الأكسجين بالمرافق الصحية.