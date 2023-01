ليبيا – قال عبد المنعم المريمي ابن شقيق أبو عجيلة المريمي إن المحكمة الاتحادية بواشنطن حددت 8 فبراير المقبل موعدًا لجلسات المحاكمة بعد أن أُجلت يوم الأربعاء.

المريمي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف: “نحن بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع فريق دفاع مختص مكون من 5 محامين بعد الانتهاء من تشكيله، والذي سيمثّل أبو عجيلة أمام القضاء الأمريكي في الجلسات المقبلة”.

ونوه إلى أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ترفض تسهيل أي إجراءات للعائلة، ولم تُكلف أي شخص من الخارجية ليسهل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية.

المريمي ختم: “لم تتحصل عائلة أبو عجيلة على التأشيرة حتى اللحظة باستثناء زوجته”.

Shares

The post عائلة أبو عجيلة: حكومة الدبيبة ترفض تسهيل أي إجراءات لنا لتسهيل الحصول على التأشيرة الأمريكية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية