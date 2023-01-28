القوى الوطنية: حكومة الدبيبة تبيع ليبيا بأبخس الأثمان

الوطن| رصد

قالت مبادرة القوى الوطنية الليبية، إن الحكومة منتهية الولاية ستقوم ببيع أصول من شركة مليتة لصالح شركة إيني ومنحها امتيازات أخرى.

وأوضحت المبادرة، في بيان، أنه “في آخر أيام حكومة الفساد (حكومة الدبيبة) تسعى هذه الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط بترتيب ديون على شركة مليتة تقدر بتسعة مليارات دولار لصالح شركة إيني الإيطالية، وذلك بسبب عدم قدرة شركة مليتة على دفع حصة شركة إيني من الإنتاج”.

وتابعت المبادرة: “ستقوم حكومة الفساد ببيع أصول من شركة مليتة لصالح شركة إيني ومنحها امتيازات أخرى مقابل هذا المبلغ، والذي يمكن تعويضه خلال سنة من الإنتاج”.

وختمت المبادرها بيانها بالقول: “باختصار هم يبيعون ليبيا بأبخس الأثمان قبل أن يرحلوا.. وأخيرا أصبح لدينا خديوي ليبيا.. وإن غدا لناظره قريب”.