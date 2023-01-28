الرئيس السنغالي: الأزمة الليبية تمثل أبرز نموذج لتأثير التدخل الأجنبي في أفريقيا

قال الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إن عدم الاستقرار في الكثير من الدول الأفريقية راجع للتدخل الأجنبي، وتضارب المصالح بين دول الغرب في القارة السمراء.

سال تحدث لبرنامج “مباشر مع” على قناة الجزيرة، موضحًا أن الأزمة الليبية تمثل أبرز نموذج لتأثير التدخل الأجنبي في أفريقيا.

واستطرد: “قبل سنة 2013 كانت الحكومة الليبية، رغم عجزها الواضح في الكثير من الملفات، تسهم في وقف موجات الهجرة القادمة من دول الساحل والصحراء ومحاربة الجماعات المسلحة، لكن مع تضارب المصالح الإقليمية والأجنبية، تحولت البلاد إلى مسرح للتناحر وتم السماح بتهريب السلاح لمنطقة الساحل التي تحولت بدورها لوكر للعمليات الإرهابية”.

وأضاف سال أن “حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا برفع يد الدول الأجنبية عن ليبيا، وترك الليبيين يتوصلون إلى الحل المنشود بأنفسهم”.

سال ختم: ”إن الاتحاد الأفريقي يعمل يوميًا بمعية الفرقاء الليبيين، ويحثهم على الحوار للخروج من الأزمة”.