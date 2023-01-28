حبيب: مجلس الدولة سيختار 7 مرشحين لخمسة مناصب سيادية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة حسن حبيب إن مجلس الدولة منوط به اختيار 7 مترشحين لخمسة من المناصب السيادية.

وأكد حبيب في تصريحات صحفية، أن قوائم المترشحين تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من الـ7 المرسلين من مجلس الدولة، مضيفًا أن مجلس النواب يحيل القوائم بعد ذلك إلى مجلس الدولة ليختار مترشحًا واحدًا من المترشحين الـ3.

وأوضح عضو مجلس الدولة أن المناصب السيادية المنوط بالمجلس اختيار مرشحيها هي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأشار حبيب إلى إسقاط ترشح كل من لم يقدم تسجيلًا مرئيًا يتضمن التعريف به وسيرته المهنية ورؤيته، موضحًا أنه سيراعى في قبول المترشحين شروط قوانين المؤسسات المترشحين لها إلى جانب اتفاق بوزنيقة الذي قسم المناصب السيادية على الأقاليم التاريخية الثلاثة، حسب تصريحاته.