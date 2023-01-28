رئيس المجلس الأعلى للقضاء: نحن ممنوعون من التدخل في السياسة والنظر في أعمال السيادة

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي إن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب نصوص دستورية، وهو غير مختص بالنظر في منازعة مورست فيها أعمال السيادة.

وأوضح القوي في تصريحات على هامش الاجتماع الدوري للمجلس في مصراتة أخيرا، أن “الحكم بعدم الاختصاص من باب الفصل بين السلطات الثلاث التي منها السلطة القضائية”، حسب تسجيل صوتي على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأضاف القوي أن ولاية القضاء تستند إلى “القوانين والمشاريع والدساتير والمواثيق التي أسندت لنا مهمة القاضي، الذي يفصل في الخصومات ويوزع العدالة بين الناس، ويحاول أن يوفق بينهم في منازعاتهم العادية”.

وتابع أن “المجلس الأعلى للقضاء يتولى تسيير كل الشؤون القضائية والإدارية بالنسبة إلى أعضاء الهيئات القضائية، بل ويحتكرها حتى في الفصل في دعاويهم فيما يتعلق بالقرارات الصادرة بحقهم وشؤونهم القضائية والإدارية كافة”.

وعما يتردد بشأن التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، علق قائلا: “هذا ليس دقيقا ، فالنائب العام هو نائب المجلس الأعلى للقضاء وهو جزء من المجلس، والنيابة العامة إحدى الهيئات القضائية الست التي على رأسها المجلس الأعلى للقضاء”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى النصوص الدستورية التي تمنع القضاء من التدخل في أعمال السياسة، قائلا: “حتى الوثيقة الدستورية الليبية النافذة في ليبيا (11/8) تمنع من التدخل في السياسة”، وكذلك يمنع القانون المدني، والقانون الإداري (88/ لسنة 71)، وأكد أن “القضاء غير مختص ولائيا بالنظر إلى ما عرضت عليه منازعة مُورست فيها أعمال السيادة، وأنه على القضاء أن يقضي بعدم الاختصاص، وهذا من باب الفصل بين السلطات الثلاث التي منها السلطة القضائية”.