عميد غريان: مشروع لإيصال مياه النهر الصناعي لكافة مناطق البلدية في المستقبل

قال عميد بلدية غريان يوسف البديري، إن البلدية تعمل على مشروع لإيصال مياه النهر لكافة المناطق بالبلدية، بالتعاقد مع شركة النهر لصناعة الأنابيب والتمويل من ميزانية البلدية.

وأعلن في تصريحات صحفية الإنتهاء من أعمال حفر وتركيب الأنابيب بخط مياه دندون وسيتم تجربة ضخ المياه فيها قريبًا (بطول 800 متر)، وتجرى أعمال حفر وتركيب الأنابيب بخط مياه البرج وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القادمة (بطول 2000 متر).

وتابع: “اخترنا المناطق حسب الأولوية والاحتياج للمياه، وسيتم في المستقبل إنشاء مشاريع أخرى لإيصال المياه لجميع المناطق في البلدية.”