بحضور الدبيبة وميلوني.. بن قدارة يوقع مع رئيس شركة “إيني” الإيطالية اتفاق الطاقة

العنوان-طرابلس

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة كلاوديو ديزكالزي، اليوم السبت، لتوقيع اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا؛ وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وكان قد كشف بن قدارة في تصريحات سابقة أن الشركة الإيطالية وافقت على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي الغاز، فيما يرفض وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، هذا الاتفاق.

وقال عون في تصريحات، اليوم السبت، إن تفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط “استراكشن A، واستراكشن B” لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، غير قانوني ويفتقد إلى الندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.

كما ترفض الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا هذا التوجه، مؤكدة اعتراضها على ما أسمته الصفقة الغامضة بين مؤسسة النفط و”إيني”.

وأكدت حكومة باشاغا رفضها محاولة “إحياء الحكومة الميتة” من خلال “إقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات”، مستهجنة “السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين”.

وتزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طرابلس، اليوم السبت، وسط أجواء مثيرة للجدل بسبب صفقة الطاقة؛ فيما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ميلوني والوفد المرافق لها صباح اليوم السبت في طرابلس، قبل انطلاق الاجتماع بين الطرفين.