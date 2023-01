ليبيا – وصفت فرنسا الخميس الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن تدخلها في الشؤون الداخلية لدول إفريقيا ودعمها للإرهابيين في ليبيا بأنها “أكاذيب مخزية”.

وردًا على سؤال لوكالة “الأناضول” في مؤتمر صحفي بباريس، قالت متحدثة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر: إن تصريحات لافروف أثناء جولته الإفريقية تعد “أكاذيب مخزية”.

