ليبيا للاتصالات تكشف أسباب تذبذب خدمة 4G

كشف مدير مكتب الإعلام بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مراد بلال، عن أسباب تذبذب خدمة LTT4G واحتمال انقطاعها اعتباراً من يوم غد الأحد حتى يوم الخميس المقبل.

وقال بلال في تصريح لوكالة “أخبار ليبيا 24″، اليوم السبت، أنه نظراً لأعمال تطوير التي تجريها الشركة بخدمة LTT4G، توجد احتمالية تذبذب أو انقطاع الخدمة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 02 فبراير.

وأوضح بلال، أن الانقطاع لن يكون طيلة اليوم، حيث سيكون لمدة ساعة واحدة فقط خارج الذروة، من الساعة 4:00 وحتى 5:00 فجراً، معتذراً عما قد يتسبب به هذا الإجراء الاضطراري من إزعاج.