المنقوش تستقبل ميلوني فور وصولها لطرابلس

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، استقبلت صباح اليوم وفدا رفيع المستوى من الجمهورية الإيطالية، برئاسة رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وفي وقت سابق السبت، عقدت حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الوفد الإيطالي، بحضور ميلوني، في العاصمة طرابلس.

واجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة كلاوديو ديزكالزي، اليوم السبت، لتوقيع اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا؛ وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.