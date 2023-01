حبيب: مجلس الدولة منوط به اختيار 7 مترشحين لخمسة من المناصب السيادية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة حسن حبيب إن مجلس الدولة منوط به اختيار 7 مترشحين لخمسة من المناصب السيادية.

حبيب وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن قوائم المترشحين تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من الـ 7 المرسلين من مجلس الدولة.

وأضاف:” أن مجلس النواب يحيل القوائم بعد ذلك إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ 3″.

ولفت حبيب إلى أن المناصب السيادية المنوط بمجلس الدولة اختيار مرشحيها هي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مفوضية الانتخابات، نائب محافظ المركزي، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأشار حبيب إلى إسقاط ترشح كل من لم يقدم تسجيلا مرئيا يتضمن التعريف به وسيرته المهنية ورؤيته، موضحا أنه سيراعَى في قَبول المترشحين شروط قوانين المؤسسات المترشحين لها إلى جانب اتفاق بوزنيقة الذي قسم المناصب السيادية على الأقاليم التاريخية الثلاثة، وفق قوله.

