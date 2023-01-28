رئيس «إيني»: اتفاقيتنا تفتح الباب أمام استثمارات أخرى في ليبيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي:” اتفاقيتنا ستغطي ثلث ما يتعلق بالتصدير الخاص بإيطاليا”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لإيني، خلال التوفيع على اتفاقية مع مؤسسة النفط اليوم في طرابلس بقيمة 8 مليارات يورو:” وقعنا أهم اتفاق في العشرين سنة الأخيرة بين البلدين وهو يتعلق باكتشافات تمت منذ زمن بعيد”.

وتابع:” اتفاقيتنا تفتح الباب أمام استثمارات أخرى في ليبيا لمضاعفة إنتاج الطاقة وتشمل جوانب مهنية للشركات الإيطالية”.

واستطرد:” فخور بتوقيعي اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز مع الجانب الليبي، وامتلك ذكريات مهنية في ليبيا، حيث بدأت حياتي العملية فيها بالتنقيب عن النفط في عام 1982″.

ولفت إلى أن سيساهم في تطوير الموارد الليبية، فالمشروعات الجديدة ستتمكن من استخراج الغاز وتحسين قطاع الكهرباء في البلاد، مع وضع فائض للتصدير.

واختتم:” نشكر الجانب اللليبي والشركات والمؤسسات الليبية على روح التعاون من أجل نجاح المشروع”.