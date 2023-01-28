تفاصيل اتفاق المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية

وقعت شركة الطاقة الإيطالية إيني والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقًا لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار.

اتفق الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (NOC)، فرحات بن قدارة، اليوم على المضي قدمًا في مشروع “Structures A&E”، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، لتزويد السوق المحلية الليبية وضمان التصدير إلى أوروبا.

ووُقِّع الاتفاق بحضور رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

ويعد هذا أول مشروع رئيسي في البلاد منذ أوائل 2000. يتألف المشروع من تطوير حقلين للغاز، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج المشترك في عام 2026 وسيصل إلى 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

يتضمن المشروع أيضًا إنشاء منشأة لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) في منطقة مليتة، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية الإجمالية بما يتماشى مع استراتيجية إيني لإزالة الكربون.

سيصل إجمالي الاستثمار إلى 8 مليارات دولار، بما سيعزز الاقتصاد الليبي ويؤثر في القطاع وسلسلة التوريد المرتبطة به.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، قائلًا: “ستتيح هذه الاتفاقية استثمارات مهمة في قطاع الطاقة الليبي، وتسهم في التنمية المحلية، وخلق فرص العمل مع تعزيز دور إيني كمشغل رائد في البلاد”.

وتعد إيني المنتج الدولي الرائد للغاز في ليبيا، بحصة 80% من الإنتاج الوطني (الذي بلغ 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2022)، بحسب ما قاله البيان.



تعمل الشركة في ليبيا منذ عام 1959، وتمتلك محفظة كبيرة من الأصول في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير. كما تدار العمليات من خلال شركة مليتة للنفط والغاز (التي تبلغ حصة إيني فيها 50%، والمؤسسة الوطنية للنفط 50%).

في أغسطس/ آب 2022، التقى الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، برئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، فرحات عمر بن قدارة، لمناقشة أنشطة إيني في ليبيا والمشاريع الاستراتيجية، ورحّب ديسكالزي بخطة المؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة الإنتاج اليومي للبلاد إلى مليوني برميل من النفط يوميًا، بحسب موقع شركة إيني.