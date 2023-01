ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن عبد الحميد الدبيبة “رئيس حكومة الوهم” نشر فيديو عن زاوية المحجوب ومشروعها بشأن البنية التحتية فيها، وهو ما يثبت أنه يمارس اكبر عملية تضليل وبيع للوهم فلا علاقة بخطته “العودة للوراء” بهذا المشروع.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذا المشروع بدأ في 2008 ( تقريباً) وتوقف في أحداث الثورة والشركة استأنفت في 2012 والمشروع تعثر لسنوات رغم أن الشركة التركية لم تغادر ليبيا ولم تمس معداته نهائياً ودافع عنها الأهالي مبكراً.

وأكد أن قيمته المالية مرصودة وتعثر لأسباب مختلفة في كل مرة، وهذه دعوة صادقة للدبيبة ليتوقف عن بيع الوهم.

Shares

The post معلقًا على مشروعات البنية التحتية بزاوية المحجوب.. البيوضي: الدبيبة يمارس اكبر عملية تضليل وبيع للوهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية