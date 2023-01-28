الأرصاد: استمرار الأجواء الشتوية على أغلب المناطق الليبية

طرابلس 28 يناير 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن تبقى الأجواء شتوية باردة على أغلب مناطق ليبيا، ودرجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها تتراوح مابين (10-17) درجة مئوية. وأشار المركز في نشرته بشأن الوضع الجوي السائد اليوم السبت، بأن تكون درجات الحرارة منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية، لتقترب من الصفر […]

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