خلال أسبوعين.. لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعيد افتتاح مدرسة قرطبة من جديد

الوطن|رصد

أعادت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، افتتاح مدرسة قرطبة للتعليم الأساسي بمنطقة الرويسات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي أجرتها اللجنة خلال المدة الماضية.

وأقامت إدارة مدرسة قرطبة للتعليم الأساسي احتفالية بمناسبة التسليم.

وأنجزت اللجنة الصيانة الكاملة للفصول الدراسية ومكاتب الإدارة وجميع الأجزاء الخدمية بالمدرسة حيث انتهت عملية الصيانة و التجديد في أقل من شهر.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، قد باشرت مسبقا بتجهيز المدارس الجديدة بالمقاعد الدراسية و الأثاث المكتبي.