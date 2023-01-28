الدبيبة: إيطاليا عملت على استقرار ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن زيارة الوفد الإيطالي، تأتي تعبيرًا واضحًا على صداقة البلدين، والشعبين، وحرص إيطاليا على مساندة ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد.

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في طرابلس:” عـبـرنـا للـسـيـدة ميلوني عن تقديرنا لجهود إيطاليا الدبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي”.

ولفت إلى أنه بحث مع الجانب الإيطالي جملة من التدابير الجديدة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الطاقة، زاعماً أن إيطاليا عملت عـلـى استقرار ليبيا مـن خـلال جهودها مع دول الجوار.

وتابع:” نـاقـشـنـا مـع الـوفـد الإيطـالـي فـرص تـعزيز التعاون الاقتصادي، ونجدد دعمنا لجهود البعثة الأمميـة فـي ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول للانتخابات في ليبيا”.

وأشار إلى أن استقرار ليبيا سيؤدي لإنهاء المراحل الانتقالية والعبور إلى الاستقرار الدائم عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة.

واستطرد:” اتفقنا على أهمية أن يكون للجان الفنية المشتركة دور لمناقشة كافة التفاصيل للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، سواء معاهدة الصداقة الموقعة سنة 2008، أو اتفاقية سنة 2017″.

وقال الدبيبة:” وقعنا مذكرة تفاهم بين وزيري خارجية البلدين بشأن دعم ليبيا بعدد 5 زوارق مجهزة في مجال البحث والإنقاذ”.