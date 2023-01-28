لجنة الخارجية النيابية تستنكر واقعة حرق المصحف من قبل متطرف في العاصمة السويدية

ليبيا – استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واقعة حرق المصحف من قبل متطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم أمام السفارة التركية، مؤكدة أن هذا العمل مهين وأحد جرائم الكراهية ولا يعتبر حرية رأي.

اللجنة عبرت في بيان لها عن بالغ استيائها من تقاعس الحكومة السويدية على اتخاذ إجراءات رادعة لا يشجع على تكرارها، مطالبة سفير السويد لدى ليبيا بشرح موقف حكومتها تجاه الحادثة.

وشددت اللجنة على أن موقف الحكومة السويدية “المتخاذل” يهدد العلاقات بين البلدين ومصالح السويد في المنطقة، واصفةً ذلك بالتساهل الذي ينتهك مبدأ حرية الأديان والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل الجاد على منع حوادث ازدراء الأديان وتشديد القوانين تجاه ذلك، والتصرف بحزم تجاه أي فعل لا يحترم مقدسات الآخرين.

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