الوطنية للنفط تكشف عن تفاصيل الاتفاقية بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية

الوطن / رصد

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن أبرز بنود الاتفاقية بين المؤسسة و شركة إيني الإيطالية والتي جاء فيها إن تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي.

فضلا عن تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وبينت المؤسسة أن حجم احتياطي النفط المؤكد يبلغ في القطعتين 6 تريليونات قدم مكعب بسعةإنتاجية تقديرية تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 25 عاما.

واعتبرت المؤسسة أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها في لييبا منذ قرابة أكثر من ربع قرن كما وتعزز صعود الليبية مجددا كأحد أبرز الدول المنتجة للطاقة حول العالم.