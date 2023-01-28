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الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى ليبيا، وتدرج تصنيفها ضمن دول المستوى الرابع شديدة الخطورة.

وضم المستوى الرابع 21 دولة، ومن بينها أيضا العراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وقطاع غزة.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم السبت، إن إرشادات السفر مبنية على مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر مثل الصحة والإرهاب والاضطرابات المدنية.

وبررت السفارة أن هذه الدول تحت المستوى الأعلى للتحذير، ويجب عدم السفر لها بسبب زيادة احتمالية وجود مخاطر تهدد الحياة.

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قناة ليبيا الحدث

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