الصليب الأحمر: السلطات التونسية وفرت تسهيلات لنجاح مهمتنا في ليبيا

أكد المدير الاقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف أن السلطات التونسية وفرت تسهيلات لنجاح مهمة اللجنة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، المدير الاقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحسب المكتب الإعلامي للحكومة التونسية.

وقدم المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشكر للسلطات التونسية على دعمها المتواصل لعمل اللجنة في تونس وكذلك التسهيلات التي وفرتها لنجاح مهمتها في ليبيا، كما استعرض بالمناسبة مختلف انشطة اللجنة الدولية في المنطقة وأهم أولويات عملها بتونس خلال الفترة المقبلة.

ورحبت رئيسة الحكومة بالتعاون المثمر بين السلطات التونسية والمنظمة في مجال الهجرة غير النظامية، التي تنشط في مجال تحسين ظروف إقامة المحتجزين في السجون، وإعادة الروابط بين أفراد العائلات المشتّتة ونشر ثقافة القانون الدولي الانساني.