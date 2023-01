الجديد: المنطقة الحرة مصراتة أكبر كذبة ووهم

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن ميناء مصراتة كان يتبع الشركة الاشتراكية للموانىء وفصل عن الشركة وأصبح يتبع المنطقة الحرة.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،رأى أن المنطقة الحرة أكبر كذبة ووهم ولا تقوم بشيء إلا إدارة الميناء والعيش على عوائده.

وأضاف الجديد :” المفروض تغيير الاسم إلى الشركة العظمى للموانئ على غرار الشركة الاشتراكية للموانئ بدل من اسم المنطقة الحرة”.

