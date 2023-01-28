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الدبيبة يزعم: اتفاق الغاز مع إيني في صالح ليبيا 1000 %

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة إن اتفاق الغاز الموقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية اليوم السبت “يصب في صالح ليبيا 1000%”؛ في وقت تعترض الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا عليه، وتراه “صفقة غامضة”.

وأضاف الدبيبة في تصريحات لقناة “الحرة”، اليوم السبت: “هي اتفاقية موقعة منذ العام 2008 واستكملنا إجراءاتها، وعدلنا شروطها لصالح ليبيا، إذ خفضنا نسبة الاسترداد (استفادة الجانب الإيطالي) من 40% إلى 38%”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على استثمار بقيمة ثمانية مليارات دولار.

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قناة ليبيا الحدث

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