ميلوني: ليبيا تستطيع الاعتماد علينا لتحقيق الاستقرار

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن ليبيا سوق استراتيجية للشركات الإيطالية، وبلادي مدعوة للقيام بدورها في ليبيا.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، مع نظيرها عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا تستطيع أن تعتمد على إيطاليا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، ومشروع الذهاب إلى الانتخابات في زمن قصير.

وتابعت:” تكلمنا على أن نبدأ بأسرع ما يمكن في الأعمال بمطار طرابلس العالمي، وسنعمل على وجود نظام أمني مناسب ورجوع الرحلات المباشرة بين البلدين”.

وأكدت أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يعزّز الاقتصاد الليبي، فالتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة، تطور هام في العلاقات الاستثمارية، هذا التعاون هو الأول من سلسلة تفاهمات قادمة.

واستطردت:” تحدثنا بشأن منع الهجرة غير الشرعية وهو ملف أساسي لدينا، ويجب أن تكون مساهمة ليبيا بوقف الهجرة غير الشرعية فعّالة، فالهجرة من ليبيا إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 50%”.