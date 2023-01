الحويج يبحث مع نظيرته التونسية آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين ورفع مستوى الصادرات

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب الجمعة في إطار التحضير لاجتماع اللجنة التحضرية لانعقاد اللجنة المشتركة العليا في الحكومة بين دولة ليبيا وتونس.

اللقاء تابع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ما تم الاتفاق عليه بين الوزيرين بمحضر الاجتماع المؤرخ 16 نوفمبر 2022.

واستعرض اللقاء آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال وسُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحلحلة مشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين.

كما تم الاتفاق على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي.

