العبود: توقيت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لحكومة الدبيبة يُثير الجدل

قال الباحث في العلاقات الدولية، أحمد العبود، إن توقيت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لحكومة الدبيبة مُنتهية الولاية يُثير الجدل ويخلق مسارًا جديدًا من الصراع حول شرعية هذه الحكومة.

وأضاف في حديث تلفزيوني مساء اليوم السبت، أن العنوان الرئيسي لزيارة الوفد الإيطالي إلى طرابلس هو “المصالح النفطية الغازية”.

وأشار العبود إلى أن إيطاليا هي الشريك الاقتصادي لليبيا، وارتبطت فيها ما قبل عام 2011 باتفاقيات اقتصادية كبيرة في مجال النفط والغاز.

ولفت إلى أن هناك مسار جديد من الصراع ما بين المصالح الأوروبية، وعودة تجدد الخلافات الإيطالية الفرنسية الذي سيشتعل قريبا، وفق العبودي.

وفي فترة انتخابات الرئاسية الأخيرة قال إن العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت نوع من الاتهامات المتبادلة، واليوم هناك مسار جديد من الخلافات الإيطالية الفرنسية.

وبين العبود أن العنوان الأبرز في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية الفرنسية الإيطالية سيكون باتجاه الملف الليبي.