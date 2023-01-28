بن قدارة: زيارة الوفد الإيطالي تعني لنا «عودة الحياة»

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن زيارة الوفد الإيطالي تعني لنا عودة الحياة لقطاع النفط والغاز الليبي.

وأضاف بن قدارة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة الليبية طرابلس، إن مفاوضات الاتفاق مع الجانب الإيطالي منصفة للطرفين، وراعينا فيها مصالح الدولة الليبية وشريكنا الإستراتيجي شركة إيني.

وتابع بن قدارة:” أخذنا في الحسبان الظروف الاقتصادية الدولية ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة”.

ولفت بن قدارة، إلى أن هذا الاستثمار لم يشهده قطاع النفط في ليبيا لمدة تزيد عن ربع قرن.

وأكد بن قدارة، أن مؤسسة النفط منذ إنشائها حافظت على دورها في دعم الاقتصاد القومي.

واستطرد بن قدارة:” نستغل بشكل أمثل تنمية وتطوير الاحتياطيات النفطية وإدارتها لتحقيق أفضل العوائد، وحفظنا على العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الدوليين بالمساهمة في تأمين مصادر الطاقة للدول الاتحاد الأوروبي”.

واختتم بن قدارة:” نحن فنيون لا نعمل بالسياسة، وهذه الحكومة شرعية و معترف بها عالميا”.