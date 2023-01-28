بن قدارة يشيد بالاتفاقية الجديدة للطاقة مع ‘إيني’

عبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عن ارتياحه للاتفاقية التي أبرمت مع شركة إيني الإيطالية بشأن التنقيب عن الغاز في ليبيا.

وقال بن قدارة عقب مراسم توقيع الاتفاقية اليوم إنها إشارة واضحة بأن قطاع النفط في ليبيا خالي من المخاطر وهو في طريقه لقيادة بلادنا لتعود إلى مصاف الدولة المنتجة للنفط والغاز في العالم.

وتنص الاتفاقية الجديدة على أن ترفع الشركة الإيطالية حصتها من النفط في ليبيا من 30 بالمئة إلى 38 بالمئة، بالإضافة إلى عقود مشتركة أخرى حول التنقيب في المتوسط.