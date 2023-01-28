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“بعد فشله ببسط الأمن”.. الطرابلسي يوهم نظيره الإيطالي بخططه الأمنية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

التقى وزير الداخلية في الحكومة المنتهية “عماد الطرابلسي” مع نظيره الإيطالي “ماتيو بيانتيدوزي” على هامش زيارة رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها للعاصمة طرابلس

وأكد الطرابلسي على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في عدة مواضيع تخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.

من جهته أثنى الوزير الإيطالي على الخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية للمحافظة على الأمن، ودعا الطرابلسي الى زيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والإيطالية الذي تم التأكيد على عقده خلال شهر فبراير القادم

الوسوم

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الوطن الليبية

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