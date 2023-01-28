المرغني لحكومة الدبيبة: تبتهجون بخمسة زوارق إيطالية قذرة لملاحقة المهاجرين الأبرياء

انتقد الحقوقي صلاح المرغني، زيارة الوفد الإيطالي برئاسة جيورجيا ميلوني إلى طرابلس، واستقباله من جانب حكومة عبد الحميد الدبيبة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “بمناسبة الزيارة التفقدية التى قامت بها سيدتكم وولية نعمتكم رئيسة حكومة إيطاليا اليمينية الفاشية ومن استقبلوها من عبيدها وعبروا عن ابتهاجهم بالحصول على خمسة زوارق قذرة إضافية لملاحقة اللاجئين، وعرقلة انقاذهم من المنظمات الدولية للزج بهم في حفر جهنم لديهم وقتلهم وتعذيبهم واغتصابهم بخلاف القانون الدولي الإنساني، وماهو بجديد عليكم، تمر من امامي صور آباء سيدتكم الذين نكلوا وقتلوا أهلي”.

أضاف قائلًا:” أقول لكم تبت أيديكم الملطخة بدماء الأبرياء وستلاحقكم حشرجات الضحايا ودعاء الغرقى والمعذبين إلى قبوركم فلا تحسبوا أن الله غافل عما تعملون.”