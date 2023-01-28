ميلوني: سنعمل على عودة الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا

أكّدت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن حكومتها ستعمل على عودة الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا وعلى إيجاد نظام أمني مناسب لذلك.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن “أرقام تدفقات الهجرة القادمة إلى إيطاليا من ليبيا مازالت عالية ويجب تكثيف جهود التنسيق بين البلدين”، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على “تقوية أدوات مكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية” وأن “المسألة تخص إلى جانب ليبيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي”.

وكشفت رئيس الحكومة الإيطالية، عن مباحثات مع الطرف الليبي حول “الشروع بأسرع ما يمكن في أعمال صيانة مطار طرابلس الدولي”.

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