عون: لا يجوز لمؤسسة النفط التفاوض مباشرة مع شركة إيني

قال وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية محمد عون، أنه “لا يجوز لمؤسسة النفط التفاوض مباشرة مع شركة إيني الإيطالية”.

وأضاف عون، في تصريحات متلفزة: ”فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قدم مقترحا للتفاوض مع إيني إلى مجلس الطاقة الذي قدمه لمجلس الوزراء بصورة غامضة”.

وأشار عون، إلى أن القائمين على مؤسسة النفط يطوعون القوانين حسب مزاجهم ومصالحهم.

وأكد عون، أن حصّة إيني 30% ولا يمكن منحها أعلى من هذا الرقم ويتضمن استرداد المصاريف والربح.

وشدد عون، على أن مجلس الطاقة تشوبه تجاوزات قانونية على اختصاصات وزارة النفط.

وأوضح عون، أن إيني لديها قطع استكشاف منذ السبعينات وماطلت في استغلالها للحصول على مزيد من الأرباح.