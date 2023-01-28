الميليشياوي الطرابلسي لوزير الداخلية الإيطالي: لدىّ خطة من 4 مراحل لوقف المهاجرين

التقى وزير الداخلية المكلف بالحكومة المنتهية الميليشياوي عماد الطرابلسي مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بمجمع قاعات غابة النصر بطرابلس.

وحضر اللقاء رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير مكتب الوزير ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير ومسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية.

وفي مستهل اللقاء رحب الطرابلسي بهذه الزيارة التي جاءت على رأس وفد كبير من الجانب الإيطالي لتعزيز العلاقات بين البلدين في عدة مواضيع تخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين.

كما تم استعراض خطة عمل الوزارة بمراحلها الأربعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.

ومن جهته أثنى الوزير الإيطالي على الخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية للمحافظة على الأمن، داعياً الطرابلسي إلى زيارة جمهورية إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية المنتهية والإيطالية الذي تم التأكيد على عقده خلال شهر فبراير القادم.