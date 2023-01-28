المنقوش: زيارة تاريخية واستراتيجية لرئيسة وزراء إيطاليا

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم السبت، بزيارة رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لليبيا.

وقالت المنقوش في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر “زيارة تاريخية واستراتيجية لرئيسة وزراء ايطاليا Giorgia Meloni وزميلي Antonio Tajani”

وأضافت المنقوش بخصوص الزيارة “حرصنا فيها على توطيد علاقات الصداقة عبر كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمن والهجرة، نقدر بشدة جهود ايطاليا من أجل الاستقرار في ليبيا والدفع في اتجاه الانتخابات.”