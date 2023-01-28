الداخلية الإيطالية: بيانتيدوزي اتفق مع الطرابلسي على التعاون المكثف في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والمخدرات

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وصفت وزارة الداخلية الإيطالية اللقاء الذي جمع بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي مع نظيره في حكومة الوحدة المكلف عماد الطرابلسي في طرابلس اليوم السبت بالمثمر.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وجرى اللقاء اليوم بمجمع قاعات غابة النصر على هامش زيارة رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها للعاصمة طرابلس.

من جانبها قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن الطرابلسي استعرض خلال اللقاء، خطة عمل الوزارة بمراحلها الأربعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.