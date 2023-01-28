مباحثات ليبية إيطالية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية

عرض وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، اليوم السبت، على نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل، وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب.

ورحب الطرابلسي بنظيره الإيطالي، واصفا الزيارة بأنها تخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين.

وأثني بيانتيدوزي على خطة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، داعيا نظيره الليبي إلى زيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين المقرر له في شهر فبراير المقبل.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية، يأتي اللقاء المنعقد في مجمع قاعات “غابة النصر” بطرابلس، على هامش الزيارة التي بدأتها رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها إلى العاصمة، السبت.

والتقت ميلوني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.