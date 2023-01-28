صلاح المرغني لحكومة الدبيبة: أيديكم ملطخة بدماء الأبرياء

الوطن / رصد

انتقد الحقوقي صلاح المرغني، زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني إلى طرابلس، واستقبال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لها

جاء ذلك عبر منشور له عبر فيسبوك كتبه بلهجة قاسية قال فيه “بمناسبة الزيارة التفقدية التى قامت بها سيدتكم وولية نعمتكم رئيسة حكومة إيطاليا اليمينية الفاشية ومن استقبلوها من عبيدها وعبروا عن ابتهاجهم بالحصول على خمسة زوارق قذرة إضافية لملاحقة اللاجئين، وعرقلة انقاذهم من المنظمات الدولية للزج بهم في حفر جهنم لديهم وقتلهم وتعذيبهم واغتصابهم بخلاف القانون الدولي الإنساني، وماهو بجديد عليكم، تمر من امامي صور آباء سيدتكم الذين نكلوا وقتلوا أهلي”.

وندد المرغني بموقف الحكومة منتهية الولاية قائلا ” تبت أيديكم الملطخة بدماء الأبرياء وستلاحقكم حشرجات الضحايا ودعاء الغرقى والمعذبين إلى قبوركم فلا تحسبوا أن الله غافل عما تعملون”