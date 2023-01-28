المصراتي يكشف تفاصيل زيارة نائبة السفيرة البريطانية إلى الزنتان وتحريضها ضد أنصار النظام السابق

كشف الصحفي محمود المصراتي تفاصيل زيارة نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إلى الزنتان وتحريضها ضد أنصار النظام السابق.
وقال المصراتي في مقطع مصور أن نائبة السفيرة اجتمعت بأهل الزنتان في فتنة جديدة تدعو إلى حرب أهلية، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه:
- نائبة السفيرة قالت لأهل الزنتان: الثورة سُرقت منكم ويجب أن تُنظموا تجمع للثوار على غرار غرفة ثوار ليبيا
- نائبة السفيرة قالت: الخضر وأنصار النظام السابق سرقوا ثورتكم ويجب أن تقفوا صفًا واحدًا.
- نائبة السفيرة وعدت بأن تزور مدن الثورة تقصد #مصراتة و #الزاوية للحديث حول هذا الأمر.
- نائبة السفيرة ظلت تحرض في مجموعة من أهل الزنتان وستفعل ذلك مع باقي مدن ليبيا.
- هل لازال لدينا خضر ومخطط.. ألم تنتهي هذه القصة وكلنا ليبيين الآن.
- كلنا ليبيين ومن أتباع النظام السابق وكلنا مولودون في عهد النظام السابق.
- خذوا حذركم من هذه الشيطانة سفيرة مملكة الشر التي يجب أن تحترم نفسها.
- الجوقة التي تروج لتلك السفيرة داخل الزنتان يجب أن تحترم نفسها أيضًا وهم معروفون لدينا بالاسم. (مقطع مرئي)
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