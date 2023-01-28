المصراتي يكشف تفاصيل زيارة نائبة السفيرة البريطانية إلى الزنتان وتحريضها ضد أنصار النظام السابق

كشف الصحفي محمود المصراتي تفاصيل زيارة نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إلى الزنتان وتحريضها ضد أنصار النظام السابق.

وقال المصراتي في مقطع مصور أن نائبة السفيرة اجتمعت بأهل الزنتان في فتنة جديدة تدعو إلى حرب أهلية، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه: