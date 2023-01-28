للوقوف على مختنقات الكفرة.. القطراني يشكّل لجنة برئاسة وزير الاستثمار

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، اليوم السبت، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع الأعيان والقيادات الاجتماعية والمواطنين بمدينة الكفرة؛ للوقوف على الاحتياجات والمختنقات ودعم السّلم الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

ووفقًا للقرار، يترأس اللجنة وزير الاستثمار بالحكومة علي السعيدي، بعضوية رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية، ومنسّق الشؤون الاجتماعية بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومستشارٍ عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى عضوين من حكماء مدينة بنغازي.

وجاء قرار القطراني الذي حمل الرقم (12) لسنة 2023م، متضمّنًا إلغاء قرار سابقٍ له بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، على أن تقدّم اللجنة الجديدة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلّم هذا القرار؛ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا.

ونصّ القرار أيضًا -في مادته الرابعة- على جواز استعانة اللجنة بمن ترى لزوم الاستعانة به، في سبيل إنجاز مهامها المكلفة بها، فيما شدّدت المادة الخامسة على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وأن يُلغى كلّ حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.