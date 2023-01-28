السويحلي: اتفاق الغاز مع إيطاليا الأهم لمسقبل ليبيا

اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، أن توقيع المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية، اتفاقية استكشاف وتطوير بقيمة 8 مليارات يورو، الأهم منذ عقود في قطاع النفط”.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اتفاق الغاز اليوم؛ هو الأهم منذ عقود في هذا القطاع الحيوي لمسقبل ليبيا”.

وأضاف السويحلي، أن الاتفاق يجب أن تتبعه خطوات أخرى حتى نستطيع تلبية متطلبات التنمية واستدامة القدرة على مواجهة تحديات المعيشة للعشرية القادمة”.

وتابع:” لا يجب أن يمنعنا الاصطفاف السياسي من دعم هذا التوجه وضرورته لخلق فرص عمل أكبر لقطاعات الشباب”.