المنفي وميلوني يتباحثان سبل التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والوفد المرافق لها الذي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي “أنطونيو تاياني” ووزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوسي.

ووف ما أفاد به المكتب الإعلامي للرئاسي فقد استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وناقش الطرفان آليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمنٍ قريب.

كما تم مناقشة سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين.