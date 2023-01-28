المنفي يناقش مع ملوني تفعيل اتفاقية الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في 2008

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قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن محمد المنفي رئيس المجلس ناقش مع الوفد الإيطالي برئاسة رئيسة الحكومة جورجا ملوني الذي زار طرابلس اليوم السبت تفعيل اتفاقية الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا.

ووقعت الاتفاقية في 30 أغسطس 2008 في بنغازي بين النظام السابق والحكومة الإيطالية آنذاك برئاسة سيلفيو برلسكوني.

واستقبل المنفي، اليوم السبت، رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ملوني، ونائبها ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوسي.

وقال المكتب، إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمنٍ قريب.

وأضاف، كما تم مناقشة سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين.