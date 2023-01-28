اللواء 444 قتال يُلقي القبض على (الدامبي – الأقطع) المتورّط بقـضـايا خطـف وابتــزاز وقــتل

أعلن اللواء444قتال يعن إلقاء القبض على المدعو: (أحمد الملقب: “#الدامبي – الأقطع”) والمتورّط في العديد من القـضـايا أبرزها، الخطـف وابـتزاز ذوي المـخطوفين لدفعَ فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، إضافةً للعديد من قضايا القتل.

وقال اللواء في بيان رسمي صادر عنه، أن الدامبي كان يترأّس عصــابة مسلّحـة تضمّ خليطاً من المرتزقــة الأجانب واللّيبيين.

وأضاف البيان أن الدامبي حاليا في قبضة اللواء 444 قتال بمعسكر التكبالي بالعاصمة طرابلس وعلى الإخوة مِمَّن لحقه الضّرر منه إحضار بلاغاتهم حتّى يتمّ التحقيق معه في جرائمه وليُحال للنيابة العامة لينال جزاءه. (بيان)