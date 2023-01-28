تاياني: اتفاق مع ليبيا لتسليمها 5 زوارق ممولة من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده والحكومة المنتهية لتسليم 5 زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تاياني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم السبت: “نعزز التعاون مع ليبيا، ونسعى لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية”؛ وذلك على هامش زيارة وفد إيطالي برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني إلى طرابلس.

وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، قالت ميلوني إن “تأثيرات خارجية تعمل على زعزعة الوضع في ليبيا”، مشددة على أن ليبيا شريك استراتيجي “مطلق” لإيطاليا.

وأكدت ميلوني على أهمية العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قائلة: “رغم الجهود الليبية فما زالت أرقام الدخول الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50% ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات”.