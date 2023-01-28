ليبيا ضمن القائمة الطويلة للمرشحين للفوز بجائرة البوكر العربية

اختير عملان روائيان للروائيتين عائشة إبراهيم ” صندوق الرمل”، ونجوى بن شتوان ” كونشيرتو قورينا إدواردو” ، من بين 16 رواية اشتملت عليها القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2023.

وقد أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن قائمة الروايات المرشحة للقائمة الطويلة الدورة ال16 للعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية، من ثمانية دول عربية أخرى، هي الأردن، وسوريا، والسعودية، والعراق، وسلطنة عمان، وليبيا، ومصر، والجزائر تعالج رواياتهم قضايا متنوعة.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم المكوّنة من خمسة أعضاء برئاسة الشاعر والروائي وزير الثقافة المغربي الأسبق محمد الاشعري، وعضوية كل من ريم بسيوني أكاديمية وروائية مصرية، وتيتز روك أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وعزيزة الطائي كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق روائية وباحثة وصحافية جزائرية.

وبمناسبة هذا الإنجاز تتقدم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالتهنئة إلى الكاتبتان على هذا الترشح المستحق الذي يشهد على القيمة الكبيرة للأدب الليبي، ويعرف به على نطاق اوسع.

وتهدف “الجائزة العالمية للرواية العربية”، التي تختص بمجال الإبداع الروائي إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر باللغة العربية، وترعى الجائزة “مؤسسة جائزة بوكر” في لندن، بينما تقوم “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.