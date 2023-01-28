ستيفاني ويليامز: حفتر وضع نصب عينيه منذ فترة طويلة حكم ليبيا

قالت المستشارة الأممية للشؤون السياسية السابقة ستيفاني ويليامز أن الجماعات المسلحة المختلطة هي مؤسسات متكاملة رأسيًا، وقد اخترقت الجهات الرسمية بشكل كامل.

وفيما يلي أبرز ما جاء في مقال ويليامز: