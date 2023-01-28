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ستيفاني ويليامز: حفتر وضع نصب عينيه منذ فترة طويلة حكم ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت المستشارة الأممية للشؤون السياسية السابقة ستيفاني ويليامز أن الجماعات المسلحة المختلطة هي مؤسسات متكاملة رأسيًا، وقد اخترقت الجهات الرسمية بشكل كامل.

وفيما يلي أبرز ما جاء في مقال ويليامز:

  • تتطلب عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المستدامة والإصلاح الأمني ​​للقطاع، العدالة والمساءلة ومنهجًا لا مركزيًا.
  • ينبغي تجنب الإدماج المباشر للجهات المسلحة في العملية السياسية.
  • خليفة حفتر استوعب في قواته مجموعات مسلحة مختلفة والعديد من بقايا جيش القذافي السابق.
  • حفتر وضع نصب عينيه منذ فترة طويلة حكم ليبيا على غرار نموذج “الجيش بدولة” الذي تفضله أكثر الأنظمة الاستبدادية العربية.
  • أكثر من 80٪ من السكان في سن العمل في ليبيا يتقاضى راتبًا من الخزينة العامة.
  • لا تحتاج ليبيا إلى حرس وطني بقدر ما تحتاج إلى حرس حدود أكفاء وقوة حماية بنية تحتية بالغة الأهمية مدربة تدريبًا جيدًا وأقل ضراوة.
  • السلام المستدام يتطلب العدالة. يجب أن تسترشد عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمني ​​بالتركيز على التدريب على حقوق الإنسان.
  • يجب أن يكون هناك فحص فردي، بدلاً من استيعاب مجموعات كاملة في هذه القطاعات.
  • كيفية إشراك عناصر الجماعات المسلحة في العملية السياسية تتطلب مداولات متأنية.
  • كان النهج الذي اتبعته الأمم المتحدة في إطار عملية #برلين، بمساراتها الليبية الثلاثة المترابطة هو استخدام (المسار العسكري، و المسار السياسي، والمسار الاقتصادي).#السبق (تصريحات صحفية)

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